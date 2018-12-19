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Кличко: доходы бюджета столицы в 2018 выросли на 2,7 млрд гривен

Новости » Политика    19.12.2018 - 17:21
Кличко: доходы бюджета столицы в 2018 выросли на 2,7 млрд гривен
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко отчитался о годе работы

Доходы бюджета Киева в 2018 году выросли на 2,7 млрд гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь перед представителями СМИ об итогах работы городской власти за прошлый год, сообщает пресс-служба Кличко.

"Доходы бюджета Киева по сравнению с 2017 годом увеличились на 2,7 млрд грн. В общем в 2018-м смета столицы составил 51,5 млрд грн. Сравнив цифры, вы можете увидеть, как он рос в последние годы", - сказал Кличко.

По его словам, в 2018-м году большую часть средств - около двух третей расходов - традиционно направили на социально-культурную сферу города - образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт.

Больше всего выросло финансирование: образования - на 2,7 млрд грн; здравоохранения - на 1,2 млрд грн; социальной защиты и соцобеспечения - на 900 млн грн.

Среди прочего, городской голова упомянул и об Общественном бюджете столицы.

"Это средства, которые распределяют сами киевляне. Деньги идут на воплощение проектов, предложенных жителями нашего города. Победителями Общественного бюджета-2018 стали команды 141 проекта. На общую сумму почти 150 млн грн", - отметил Кличко.

Среди победителей - 62 крупных проекта (стоимость более 400 тыс. грн), и 79 - малых проекта. Как отметил мэр столицы, большая часть идей, которые инициируют киевляне, касаются двух сфер: образования и спорта.

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