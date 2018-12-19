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Кличко: доходи бюджету столиці у 2018 зросли на 2,7 млрд гривень

Новини » Політика    19.12.2018 - 17:21
Кличко: доходи бюджету столиці у 2018 зросли на 2,7 млрд гривень
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко відзвітував про рік роботи

Доходи бюджету Києва у 2018 році зросли на 2,7 млрд гривень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, звітуючи перед представниками ЗМІ про підсумки роботи міської влади за минулий рік, повідомляє прес-служба Кличка.

"Доходи бюджету Києва порівняно з 2017 роком збільшилися на 2,7 млрд грн. Загалом у 2018-му кошторис столиці склав 51,5 млрд грн. Порівнявши цифри, ви можете побачити, як він зростав останніми роками", - сказав Кличко.

За його словами, у 2018-му році більшу частину коштів - близько двох третин видатків - традиційно спрямували на соціально-культурну сферу міста - освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру та спорт.   

Найбільше зросло фінансування: освіти - на 2,7 млрд грн; охорони здоров’я - на 1,2 млрд грн; соціальний захист та соцзабезпечення - на 900 млн грн. 

 Серед іншого, міський голова згадав і про Громадський бюджет столиці.

"Це кошти, які розподіляють самі кияни. Гроші йдуть на втілення проектів, запропонованих мешканцями нашого міста. Переможцями Громадського бюджету-2018 стали команди 141 проекту. На загальну суму майже 150 млн грн", - відзначив Кличко. 

Серед переможців - 62 великих проекти (вартість понад 400 тис. грн), та 79 - малі проекти. Як зазначив мер столиці, більша частина ідей, що ініціюють кияни, стосуються двох сфер: освіти та спорту. 

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