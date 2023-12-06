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Кличко до Дня ЗСУ нагородив захисників медалями

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко в День Збройних сил України вручив відзнаки військовослужбовцям "київських" бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"У День Збройних сил України нагородив 99 військовослужбовців 112 окремої бригади тероборони ЗСУ, 114 та 241 окремих бригад Сил тероборони ЗСУ медалями "Честь. Слава. Держава". Саме ці підрозділи, сформовані за підтримки столиці, одними з перших долучалися до оборони Києва. Боронили нашу державу у Київській, Харківській, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях, на Куп’янському та Бахмутському напрямках. Деякі брали участь у багаторівневій протиповітряній обороні Київщини та столиці", - повідомив Кличко.

Мер Києва привітав військовослужбовців з професійним святом.

"Ми безмежно вдячні вам за професіоналізм, відвагу та силу характеру. Ви ризикуєте своїм життям, щоб наші діти могли жити в вільній демократичній Україні. Захищаєте європейське майбутнє нашої держави", - наголосив Кличко.

Він також згадав про полеглих героїв.

"Ціна свободи - дуже висока. Ми пам’ятаємо й шануємо всіх героїв, які віддали свої життя в боях за Україну. Ми допомагаємо воїнам, які сьогодні б’ються на передовій. Та ветеранам, які потребують нашої уваги і підтримки", - підкреслив міський голова Києва.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ запроваджує заохочувальні виплати для мешканців міста, які будуть мобілізовані до Збройних сил України з грудня, у розмірі 30 000 гривень.

 

 

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КиївВіталий Кличко