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Кличко ко Дню ВСУ наградил защитников медалями

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко в День Вооруженных сил Украины вручил награды военнослужащим "киевских" бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

" В День Вооруженных сил Украины наградил 99 военнослужащих 112 отдельной бригады терробороны ВСУ, 114 и 241 отдельных бригад Сил терробороны ВСУ медалями "Честь. Слава. Держава". Именно эти подразделения, сформированные при поддержке столицы, одними из первых присоединялись к обороне Киева. Защищали наше государство в Киевской, Харьковской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях, на Купянском и Бахмутском направлениях. Некоторые участвовали в многоуровневой противовоздушной обороне. Киевщины и столицы", - сообщил Кличко.

Мэр Киева поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

"Мы безгранично благодарны вам за профессионализм, отвагу и силу характера. Вы рискуете своей жизнью, чтобы наши дети могли жить в свободной демократической Украине. Защищаете европейское будущее нашего государства", - подчеркнул Кличко.

Он также упомянул о павших героях.

"Цена свободы - очень высока. Мы помним и уважаем всех героев, отдавших свои жизни в боях за Украину. Мы помогаем воинам, которые сегодня сражаются на передовой. Но ветеранам, нуждающимся в нашем внимании и поддержке", - подчеркнул. городской голова Киева.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев вводит поощрительные выплаты жителям города, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины с декабря, в размере 30 000 гривен.

 

 

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КиевВиталий Кличко