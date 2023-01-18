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Кличко в Давосі обговорив з керівниками ЄБРР допомогу столиці

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко в Давосі зустрівся з керівниками Європейського банку реконструкції та розвитку і обговорив подальшу допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Зустрівся в Давосі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віце-президентом Юргеном Рігтерінком. Обговорили подальшу співпрацю банку з Києвом. Сьогодні столиця реалізовує спільно з ЄБРР кілька великих і важливих проектів. Також обговорюємо з партнерами фінансування будівництва лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці", - повідомив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що сьогодні Київ реалізує декілька проєктів спільно з ЄБРР. Зокрема:

  • фінансування закупівлі Києвом вагонів метро - на 50 млн євро;
  • допомогу в модернізації теплоенергетичного комплексу - загальні сума проекту 140 млн євро;
  • закупівлю трамваїв на 60 млн євро;
  • ремонт мосту метро через Дніпро - 60 мільйонів євро.

"Усі проекти продовжуємо і втілимо. Києву і надалі допомагатимуть. Дякую нашим партнерам та друзям, які вірять в Київ і в Україну", - наголосив Кличко.

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Віталий КличкоДавосКиїв