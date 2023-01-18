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Кличко в Давосе обсудил с руководителями ЕБРР помощь столице

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко в Давосе встретился с руководителями Европейского банка реконструкции и развития и обсудил дальнейшую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Обсудили дальнейшее сотрудничество банка с Киевом. Сегодня столица реализует совместно с ЕБРР несколько крупных и важных проектов. Также обсуждаем с партнерами финансирование строительства больницы скорой помощи". столицы", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что сегодня Киев реализует несколько проектов совместно с ЕБРР. В частности:

  • финансирование закупки Киевом вагонов метро - на 50 млн евро;
  • помощь в модернизации теплоэнергетического комплекса - общая сумма проекта 140 млн евро;
  • закупку трамваев на 60 млн евро;
  • ремонт моста метро через Днепр - 60 миллионов евро.

"Все проекты продолжаем и воплотим. Киеву и дальше будут помогать. Спасибо нашим партнерам и друзьям, которые верят в Киев и в Украину", - подчеркнул Кличко.

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Виталий КличкоДавосКиев