Кличко в Давосі: інновації та розвиток економіки матимуть успіх тільки за умови миру в Європі

"У Давосі, на великому заході, організованому Швецією в рамках Global Conversations, відбувся міжнародний діалог щодо великих інвестицій, сталого розвитку та ролі інновацій у його забезпеченні. Зокрема, я підкреслив, що інновації, розвиток економіки матимуть успіх тільки за умови стабільності й миру в Європі. А війна в Україні - це сьогодні не примарна загроза миру у всій Європі. Тому партнери повинні максимально посилити підтримку України заради, зокрема, й своєї стабільності й безпеки", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що у Global Conversations традиційно беруть участь політики, інноватори, керівники компаній різних галузей. Кличко поспілкувався, зокрема, з принцем Швеції Даніелем, міністром фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

Також Віталій та Володимир Кличко відвідали Український дім у Давосі. Зокрема, панельну дискусію за участі міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен та голови фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера.

Зустрівся Кличко і з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкна.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко у Давосі зустрівся з посадовцями НАТО та обговорив питання безпекових гарантій та зміцнення військових спроможностей України.

Як відомо, з 20 по 24 січня у швейцарському місті Давос проходить 55-й Всесвітній економічний форум під назвою «Співпраця для розумної епохи». Захід зібрав близько 60 голів держав і урядів різних країн, а також майже 3000 представників політичної та економічної еліти з понад 130 країн.