Кличко в Давосе: инновации и развитие экономики будут иметь успех только при условии мира в Европе

"В Давосе, на большом мероприятии, организованном Швецией в рамках Global Conversations, состоялся международный диалог о крупных инвестициях, устойчивом развитии и роли инноваций в его обеспечении. В частности, я подчеркнул, что инновации, развитие экономики будут иметь успех только при условии стабильности и мира в Европе. А война в Украине - это сегодня не призрачная угроза миру во всей Европе. Поэтому партнеры должны максимально усилить поддержку Украины ради, в частности, и своей стабильности и безопасности", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что в Global Conversations традиционно принимают участие политики, инноваторы, руководители компаний различных отраслей. Кличко пообщался, в частности, с принцем Швеции Даниэлем, министром финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Также Виталий и Владимир Кличко посетили Украинский дом в Давосе. В частности, панельную дискуссию с участием министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен и председателя фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

Встретился Кличко и с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкна.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко в Давосе встретился с должностными лицами НАТО и обсудил вопросы безопасности гарантий и укрепления военных возможностей Украины.

Как известно, с 20 по 24 января в швейцарском городе Давос проходит 55-й Всемирный экономический форум под названием "Сотрудничество для разумной эпохи". Мероприятие собрало около 60 глав государств и правительств разных стран, а также почти 3000 представителей политической и экономической элиты из более чем 130 стран.