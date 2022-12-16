UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко дав прогноз щодо термінів повернення світла та води в Києві

Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Києва Віталій Кличко спрогнозував терміни відновлення водопостачання та світла у столиці після сьогоднішнього російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами очільника міста, відновлювальні роботи будуть тривати орієнтовно до завтрашнього ранку. Тобто повернення світла та води, там де вони зникли після ракетних ударів, варто чекати 17 грудня.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову масово обстріляли Україну ракетами. За даними Повітряних сил, росіяни випустили понад 60 ракет, частина з них влучила в енергооб'єкти.

Крім того, через російські удари у Києві зупинилася робота метро та всього електротранспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий КличкоЕлектроенергіяВодопостачанняракетный удар