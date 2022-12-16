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Кличко дал прогноз по срокам возврата света и воды в Киеве

Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал сроки восстановления водоснабжения и света в столице после сегодняшнего российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам главы города, восстановительные работы будут продолжаться ориентировочно до завтрашнего утра. То есть возвращения света и воды, там, где они исчезли после ракетных ударов, стоит ожидать 17 декабря.

Напомним, сегодня российские кафиры снова массово обстреляли Украину ракетами . По данным Воздушных сил, россияне выпустили более 60 ракет, часть из них попала в энергообъекты.

Кроме того, из-за российских ударов в Киеве остановилась работа метро и всего электротранспорта.

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КиевВиталий КличкоЭлектроэнергияВодоснабжениеракетный удар