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Кличко: з бюджету Києва силам безпеки та оборони столиці буде виділено 1,1 млрд гривень

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Четвер 13 липня 2023 20:32
Кличко: з бюджету Києва силам безпеки та оборони столиці буде виділено 1,1 млрд гривень Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Цього року Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці понад 1,1 млрд гривень. Також продовжить залучати допомогу від міжнародних партнерів для підрозділів територіальної оборони Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка на початку засідання Київради.

"У нинішніх складних умовах ми робимо все можливе для допомоги нашим ветеранам-захисникам та їхнім родинам, підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких сьогодні в Києві майже 400 тисяч. Допомагаємо Збройним силам України. Минулого року на підтримку сил безпеки та оборони Києва ми профінансували з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. Від початку цього року - майже 350 мільйонів. І продовжуємо виділяти кошти. На цей рік заплановано загалом - понад 1 млрд 100 мільйонів гривень із бюджету столиці", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

"Також ми передаємо бійцям на передову допомогу, яку залучаємо самі - від міжнародних партнерів. Ми передавали автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки. І продовжуємо це робити. І я вдячний усім, хто допомагає, збирає і надсилає те необхідне, що потрібне нашим захисникам. Сьогодні, наприклад, отримаємо від Австрії понад 2 тисячі тактичних аптечок для військових. І одразу передамо їх на фронт підрозділам територіальної оборони Києва", - підкреслив Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що в Києві на базі Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни створюється новий сучасний центр реабілітації для українських захисників.

Також повідомлялося, що Київ першим готується запустити "Електронний кабінет захисника". Військовослужбовці та ветерани війни зможуть отримувати через смартфон близько 200 державних та муніципальних послуг.

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Київ Віталий Кличко
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