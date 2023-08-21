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Кличко: благодійники подарували місту автобуси Mercedes, незабаром вони вийдуть на маршрути

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Київ отримав з Німеччини 3 міських автобуси, які подарували столиці українські благодійники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні Київ отримав від українських благодійників 3 міських автобуси Mercedes Citaro. Їх придбала в Німеччині компанія "Київпассервіс" і подарувала місту", - повідомив Кличко.

Він наголосив, що ці автобуси у гарному технічному стані й вже незабаром вийдуть на маршрути Києва.

Також мер Києва зазначив, що нещодавно українська столиця отримала від німецького міста-партнера Гамбург 3 карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter.

"Ці автівки особливі тим, що мають потужні двигуни та спарені ззаду колеса. А також великий салон  для транспортування хворих. Машини вже дооснащують відповідно до наших вимог. І незабаром вони заступлять на чергування у столиці", - наголосив Кличко.

Загалом, за інформацією мера Києва, від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів і благодійників в якості допомоги 47 сучасних карет швидкої допомоги, 41 пожежний автомобіль та 82 міських автобуси.

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Віталий КличкоКиїв