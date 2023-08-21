Кличко: благотворители подарили городу автобусы Mercedes, вскоре они выйдут на маршруты

"Сегодня Киев получил от украинских благотворителей 3 городских автобуса Mercedes Citaro. Их приобрела в Германии компания "Киевпассервис" и подарила городу", - сообщил Кличко.

Он отметил, что эти автобусы в хорошем техническом состоянии и уже скоро выйдут на маршруты Киева.

Также мэр Киева отметил, что недавно украинская столица получила от немецкого города-партнера Гамбург 3 карета скорой помощи на базе Mercedes Sprinter.

"Эти автомобили особенные тем, что имеют мощные двигатели и спаренные сзади колеса. А также большой салон для транспортировки больных. Машины уже дооснащаются в соответствии с нашими требованиями. И вскоре они заступят на дежурство в столице", - подчеркнул Кличко.

В целом, по информации мэра Киева, с начала широкомасштабной войны Киев привлек и получил от европейских партнеров и благотворителей в качестве помощи 47 современных карет скорой помощи, 41 пожарный автомобиль и 82 городских автобуса.