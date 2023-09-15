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Кличко в Берліні зустрівся з головою Єврокомісії: обговорили вступ України до ЄС

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко під час свого візиту до Німеччини зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорювалися питання членства України у Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Зустрілися в Берліні з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час неформального спілкування я наголосив на необхідності підтримки вступу України до ЄС. Бо інтеграція нашої держави в європейські й трансатлантичні структури - це запорука миру й стабільності в усій Європі. Світового порядку, який намагається зруйнувати Росія. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що підтримка буде", - зазначив Віталій Кличко.

Він також наголосив, що Урсула фон дер Ляєн акцентувала на необхідності демократичних перетворень в Україні.

"Україна, як пообіцяла, має виконати необхідні умови. Та втілити невідкладні реформи. Бо відновлення України - це, насамперед, демократичні перетворення", - відзначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та обговорив пришвидшення постачання в Україну дальнобійних ракет Taurus.

Також Віталій Кличко домовився з мером Берліна про допомогу Києву у будівництві інноваційного муніципального центру протезування для військових.

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Віталий КличкоЕвросоюз