Кличко в Берлине встретился с главой Еврокомиссии: обсудили вступление Украины в ЕС

"Встретились в Берлине с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Во время неформального общения я отметил необходимость поддержки вступления Украины в ЕС. Потому что интеграция нашего государства в европейские и трансатлантические структуры - это залог мира и стабильности во всей Европе. пытается разрушить Россия. Урсула фон дер Ляен заверила, что поддержка будет", - отметил Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что Урсула фон дер Ляен акцентировала внимание на необходимости демократических преобразований в Украине.

"Украина, как пообещала, должна выполнить необходимые условия. Но воплотить безотлагательные реформы. Потому что восстановление Украины - это, прежде всего, демократические преобразования", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил ускорение поставок в Украину дальнобойных ракет Taurus.

Также Виталий Кличко договорился с мэром Берлина о помощи в строительстве инновационного муниципального центра протезирования для военных.