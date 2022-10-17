UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко про атаку дронів: агресору потрібна територія України, без мешканців

Фото: мер Києва Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Чергова атака агресора на столицю України - ще один доказ того, що росії потрібна тільки територія України без її мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогоднішня атака - ще один доказ геноциду, який чинить росія щодо українського народу. І свідчення того, що Росії потрібна Україна без українців. Агресору потрібна територія. Без мешканців. Ми бачимо, що удари завдають по цивільних та інфраструктурних об’єктах. Варвари вбивають українців, а також хочуть залишити нас без тепла, без електрики", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що, за попередніми оцінками, житловий будинок у Шевченківському районі, в який влучив дрон, вже не підлягає реконструкції. Місто надає мешканцям медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Один із дронів потрапив до житлового будинку у Шевченківському районі. Наразі відомо про чотирьох загиблих і чотирьох поранених в результаті атаки.

Також повідомлялося, що столичні поліцейські збили один з ворожих безпілотників зі стрілкової зброї та показали це на відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко