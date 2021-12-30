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Кличко анимацией поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 15:09
Кличко анимацией поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с предстоящими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook, где он обнародовал новогодний мультфильм.

В мультфильме Виталий Кличко показывает святому Николаю столицу. На парашюте они пролетают над знаковыми объектами, которые были построены или обновлены в Киеве в последние годы. Рядом с самым большим государственным флагом, одной из новых станций Борщаговской линии скоростного трамвая. Останавливаются в столичном зоопарке возле обновленного вольера слона Хораса. Далее святой Николай с Виталием Кличко проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту. Святой Николай испытывает одну из детских площадок в новом садике и играет в баскетбол на территории новой школы. Завершают свою прогулку Виталий Кличко со святым Николаем у главной елки страны - на Софийской площади, передает сайт КГГА.

"Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым Годом и Рождеством!" - отметил в сообщении в мультфильм лидер «УДАРа» Кличко.

Как сообщалось, ранее Кличко посетил семью Оноприенко, которая создала детский дом семейного типа. Город предоставил семье, которая взяла на воспитание 5 детей, 4-комнатную квартиру площадью 127,5 кв. м в Дарницком районе столицы с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

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Виталий Кличко
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