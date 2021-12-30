Кличко анимацией поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook , где он обнародовал новогодний мультфильм.

В мультфильме Виталий Кличко показывает святому Николаю столицу. На парашюте они пролетают над знаковыми объектами, которые были построены или обновлены в Киеве в последние годы. Рядом с самым большим государственным флагом, одной из новых станций Борщаговской линии скоростного трамвая. Останавливаются в столичном зоопарке возле обновленного вольера слона Хораса. Далее святой Николай с Виталием Кличко проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту. Святой Николай испытывает одну из детских площадок в новом садике и играет в баскетбол на территории новой школы. Завершают свою прогулку Виталий Кличко со святым Николаем у главной елки страны - на Софийской площади, передает сайт КГГА.

"Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым Годом и Рождеством!" - отметил в сообщении в мультфильм лидер «УДАРа» Кличко.