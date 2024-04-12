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У Кличка заявили, що аукціон з надання в оренду Житнього ринку припинено

П'ятниця 12 квітня 2024 20:46
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У Кличка заявили, що аукціон з надання в оренду Житнього ринку припинено Фото: у Кличка заявили, що аукціон з надання в оренду Житнього ринку припинено (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Проведення аукціону з надання в оренду Житнього ринку зупинено. Умови нового аукціону будуть напрацьовані разом з громадськістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням скасувати проведення аукціону 15 квітня. Далі департаменти спільно з громадськістю напрацюють оновлені умови для майбутнього інвестора, які дозволять створити і втілити оптимальну концепцію відродження ринку, йдеться у повідомленні КМДА.

"Враховуючи резонанс серед громади Києва щодо збереження "Житнього ринку" та його цільового призначення, ми прийняли рішення не проводити аукціон зараз, напрацювати разом з киянами нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря. На це нам потрібен додатковий час", - заявив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

Він додав, що головною умовою оренди ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу. Адже Житній ринок на Подолі - один із найстаріших ринків Києва. Сучасне його приміщення збудували ще в 1980 році. І сьогодні, після понад 40 років експлуатації, воно потребує капітального ремонту, щоб відповідати сучасним реаліям.

Водночас саме бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами. Над цим і працюватимуть найближчим часом профільні департаменти спільно з представниками громадськості, наголосили в КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ оголосить новий аукціон на оренду приміщення Житнього ринку, який є комунальною власністю. При цьому буде встановлено максимальний термін для подачі заявок - 25 днів. Умови збереження функціонала та продовження роботи ринку залишаться.

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КМДА Київ
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