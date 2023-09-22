У Кличка закликають президента покарати керівників РДА, які гальмують ремонт шкільних укриттів

Компанія, наближена до керівництва Шевченківської районної адміністрації Києва, отримала майже 100 млн грн бюджетних коштів на ремонт укриттів, але роботи не провела. "УДАР" Віталія Кличка вимагає розслідувати можливу крадіжку коштів чиновниками РДА та відсторонити голову Шевченківської РДА на час слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Київради, голову фракції Дмитра Білоцерковця у Facebook .

"Підлеглі ОП чиновники Шевченківської РДА під обстріли Києва освоюють гроші на шкільних укриттях: віддали підряди своїй фірмі на 96 млн грн. Вона гроші взяла, а про ремонти забула. Чиновники приховали цю інформацію, бо станом на зараз ремонти в укриттях там фірмою не зроблені. А зараз взагалі в ряді шкіл чиновники Шевченківської РДА перенесли ремонти укриттів на 2025 рік. Це вони закінчення війни чекають? Вимагаємо провести розслідування щодо можливої крадіжки бюджетних грошей фірмами, наближеними до керівника Шевченківської РДА. Закликаємо президента відсторонити голову Шевченківської РДА на час слідства", - заявив Дмитро Білоцерковець.

Депутат розповів, що фірми, наближені до чиновників Шевченківської РДА, в листопаді 2022 року взялися за ремонт укриттів в районі на суму майже 97 млн грн, але укриття досі не готові. В тому числі у школах №57 на вул. Прорізна 19а (14,01 млн грн), №97 на вул. Теліги 5 (6,49 млн грн) та №101 на вул. Коперника, 8.

За інформацією Білоцерковця, "роботи (не) виконує дуже близька до керівництва РДА фірма "Київська домобудівна компанія".

"Ця фірма була зареєстрована у 2012 році. Довгі роки фірма не вигравала державних підрядів. Аж поки у лютому 2022 року президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Шевченківської РДА Олександра Поповцева (виходець з бізнесу, очолював компанію "Барс Україна" з групи, що пару років тому монополізувала ринок диспетчирізації ліфтів у Києві). Одночасно з призначенням Поповцева у "Київській домобудівній компанії" змінився директор і засновник. Зараз ці позиції займає Інна Бондар. І після цих змін фірма почала отримувати великі державні підряди. Причому лише у двох замовників: Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА (81,57 млн грн) і КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" (5,92 млн грн)", - підкреслив Білоцерковець.

Він також нагадав, що раніше чиновники Шевченківського району вже потрапляли у гучні кримінальні справи з привласнення бюджетних коштів. Зокрема, вони планували витратити 400 тисяч доларів на ремонт укриття в дитячому таборі на Закарпатті.

Депутат також вважає, що чиновники РДА почувають себе безкарними, зокрема, тому, що не підпорядковуються громаді міста.