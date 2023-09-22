У Кличко призывают президента наказать руководителей РГА, тормозящих ремонт школьных укрытий

Компания, приближенная к руководству Шевченковской районной администрации Киева, получила почти 100 млн. грн. бюджетных средств на ремонт укрытий, но работы не провела. "УДАР" Виталия Кличко требует расследовать возможную кражу средств чиновниками РГА и отстранить главу Шевченковской РГА на время следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Киевсовета, главу фракции Дмитрия Белоцерковца в Facebook .

"Подчиненные ОП чиновники Шевченковской РГА под обстрелы Киева осваивают деньги на школьных укрытиях: отдали подряды своей фирме на 96 млн грн. Она деньги взяла, а ремонты забыла. Чиновники скрыли эту информацию, потому что по состоянию на сейчас ремонты в укрытиях там фирмой не сделаны. А сейчас вообще в ряде школ чиновники Шевченковской РГА перенесли ремонт укрытий на 2025 год. Это они окончания войны ждут? Требуем провести расследование возможного воровства бюджетных денег фирмами, приближенными к руководителю Шевченковской РГА. Призываем президента отстранить главу Шевченковской РГА на время следствия", - заявил Дмитрий Белоцерковец.

Депутат рассказал, что фирмы, приближенные к чиновникам Шевченковской РГА, в ноябре 2022 года взялись за ремонт укрытий в районе на сумму почти 97 млн грн, но укрытия до сих пор не готовы. В том числе в школах №57 по ул. Прорезная 19а (14,01 млн грн), №97 на ул. Телиги 5 (6,49 млн грн) и №101 на ул. Коперника, 8.

По информации Белоцерковца, "работы (не) выполняет очень близкая руководству РГА фирма "Киевская домостроительная компания".

"Эта фирма была зарегистрирована в 2012 году. Долгие годы фирма не выигрывала государственные подряды. Пока в феврале 2022 года президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем Шевченковской РГА Александра Поповцева (выходец из бизнеса, возглавлял компанию "Барс Украина" из группы, которая пару лет назад монополизировала рынок диспетчеризации лифтов в Киеве). Одновременно с назначением Поповцева в "Киевской домостроительной компании" сменился директор и учредитель. Сейчас эти позиции занимает Инна Бондарь. И после этих изменений фирма начала получать большие государственные подряды. Причем только у двух заказчиков: Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА (81,57 млн грн) и КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева" (5,92 млн грн)", - подчеркнул Белоцерковец.

Он также напомнил, что ранее чиновники Шевченковского района уже попадали в громкие уголовные дела по присвоению бюджетных средств. В частности, они планировали потратить 400 тысяч долларов на ремонт укрытия в детском лагере в Закарпатье.

Депутат также считает, что чиновники РГА чувствуют себя безнаказанными, в частности потому, что не подчиняются общине города.