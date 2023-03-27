У Кличка повідомили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра

Київська міська влада продовжить боротьбу за збереження схилів Дніпра, які входять до буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври, попри рішення суду про видачу містобудівних умов та обмежень для забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт київської мерії.

"Йдеться про дві ділянки, які розташовані на схилах Дніпра Центрального історичного ареалу столиці - на Володимирському узвозі (будинки № 4 і № 6). Обидві ділянки належать до зони охорони пам’ятки ландшафту, історії місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро". Одна з ділянок також належить до буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра". Нова забудова на цих ділянках неприпустима і категорично заборонена", - пояснив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

За його словами, на вказаній території заборонено зносити історичну забудову, змінювати історичну містобудівну структуру, перевищувати новобудовами та надбудовами гранично допустиму висоту.

Попри це орендар землі намагається грубо порушити ці умови. Також повідомляється, що на міську владу тисне виконавча служба.

"Сьогодні орендар тисне на місто з вимогою видати містобудівні умови та обмеження для забудови на ділянці, де це заборонено. Абсурдним є те, що до справи долучено виконавчу службу. Її співробітники також вимагають виконання рішення суду, в якому абсолютно не враховано особливість згаданих ділянок і заборону на них будь-яких будівельних робіт. Один із виходів із ситуації - припинення користування орендарем земельної ділянки у зв’язку з наміром порушити умови користування ділянкою. І ми будемо це ініціювати, аби захистити Київ від недобросовісних забудовників", - зазначив директор Департаменту містобудування та архітектури - головний архітектор міста Олександр Свистунов.

Як повідомлялося, межі буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври схвалені Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Раніше столична влада відстояла у суді 375 га території заказника "Троєщинські луки". Зазначену ділянку землі було повернуто територіальній громаді Києва.