Классический хет-трик и ассист нападающего "Виннипега": событие дня в НХЛ

Счет во встрече, однако, открыли гости. Йоэль Эрикссон Эк вовремя оказался на "пятаке" по ходу затяжной атаки "Миннесоты" в середине первого периода.

В ответ за дело взялся Шайфли. Канадский нападающий оформил три шайбы подряд, полностью перевернув игру. Сперва он ловко воспользовался передачей Вилера.

Далее Шайфли реализовал большинство красивым выстрелом под перекладину от левого борта. А на десерт забил в пустые ворота после ассита того же Уилера.

Почин форварда поддержали и партнеры по команде. "Джетс" забросили еще три шайбы усилиями Перфетти, Коннора и Штястны. Голы Цуккарелло и Куликова лишь расширили протокол игры.