Класичний хет-трик і асист нападника "Вінніпега": подія дня в НХЛ
Форвард "Вінніпег Джетс" Марк Шайфлі зіграв вирішальну роль у впевненій перемозі вдома над "Міннесота Вайлд" (6:3) у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер НХЛ.
Рахунок у зустрічі, однак, відкрили гості. Йоель Ерікссон Ек вчасно опинився на "п'ятаку" в ході затяжної атаки "Міннесоти" в середині першого періоду.
Quite a night for @markscheifele55:— NHL (@NHL) February 17, 2022
Natural hat trick
Assist
One heck of a good smile
Enjoy this #WallpaperWednesday selection! pic.twitter.com/DvvQJRdz5S
У відповідь до справи взявся Шайфлі. Канадський нападник оформив три шайби поспіль, повністю перевернувши гру. Спершу він вправно скористався передачею Вілера.
Далі Шайфлі реалізував більшість красивим пострілом під перекладину від лівого борту. А на десерт забив у порожні ворота після асисту того ж Вілера.
Заспів форварда підтримали й партнери по команді. "Джетс" закинули ще три шайби зусиллями Перфетті, Коннора та Штястни. Голи Цуккарелло та Кулікова лише розширили протокол гри.
До слова, на Олімпійських іграх жіноча збірна Канади переграла американок у фінальному матчі.
Окрім того, голкіпер "Калгарі" Маркстром став найціннішим гравцем за підсумками попереднього тижня в НХЛ.