Класичний хет-трик і асист нападника "Вінніпега": подія дня в НХЛ

Форвард "Вінніпег Джетс" Марк Шайфлі зіграв вирішальну роль у впевненій перемозі вдома над "Міннесота Вайлд" (6:3) у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер НХЛ .

Рахунок у зустрічі, однак, відкрили гості. Йоель Ерікссон Ек вчасно опинився на "п'ятаку" в ході затяжної атаки "Міннесоти" в середині першого періоду.

Quite a night for @markscheifele55:



Natural hat trick

Assist

One heck of a good smile



Enjoy this #WallpaperWednesday selection! pic.twitter.com/DvvQJRdz5S — NHL (@NHL) February 17, 2022

У відповідь до справи взявся Шайфлі. Канадський нападник оформив три шайби поспіль, повністю перевернувши гру. Спершу він вправно скористався передачею Вілера.

Далі Шайфлі реалізував більшість красивим пострілом під перекладину від лівого борту. А на десерт забив у порожні ворота після асисту того ж Вілера.

Заспів форварда підтримали й партнери по команді. "Джетс" закинули ще три шайби зусиллями Перфетті, Коннора та Штястни. Голи Цуккарелло та Кулікова лише розширили протокол гри.