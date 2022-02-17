ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Класичний хет-трик і асист нападника "Вінніпега": подія дня в НХЛ

Новость на русском →
Вінніпег, Четвер 17 лютого 2022 14:10
Класичний хет-трик і асист нападника "Вінніпега": подія дня в НХЛ Фото: Марк Шайфлі (USA TODAY Sports)
Автор: Антон Федорців

Форвард "Вінніпег Джетс" Марк Шайфлі зіграв вирішальну роль у впевненій перемозі вдома над "Міннесота Вайлд" (6:3) у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер НХЛ.

Рахунок у зустрічі, однак, відкрили гості. Йоель Ерікссон Ек вчасно опинився на "п'ятаку" в ході затяжної атаки "Міннесоти" в середині першого періоду.

У відповідь до справи взявся Шайфлі. Канадський нападник оформив три шайби поспіль, повністю перевернувши гру. Спершу він вправно скористався передачею Вілера.

Далі Шайфлі реалізував більшість красивим пострілом під перекладину від лівого борту. А на десерт забив у порожні ворота після асисту того ж Вілера.

Заспів форварда підтримали й партнери по команді. "Джетс" закинули ще три шайби зусиллями Перфетті, Коннора та Штястни. Голи Цуккарелло та Кулікова лише розширили протокол гри.

До слова, на Олімпійських іграх жіноча збірна Канади переграла американок у фінальному матчі.

Окрім того, голкіпер "Калгарі" Маркстром став найціннішим гравцем за підсумками попереднього тижня в НХЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
хоккей НХЛ
NEWS
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно