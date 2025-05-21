Класичний Volkswagen Beetle перетворили на спортивне багі: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Gear .

Цей локальний автомобільний жанр зародився на пляжах Каліфорнії у 1960-х роках. Проект Twisted TBug суворо слідує концепції Baja Bug. Стандартний кузов укоротили та встановили нові фари по центру, які тепер мають світлодіодну складову.

Така конструкція передньої частини авто помітно збільшує кут в'їзду. На покращення геометричної прохідності також працюють перероблена підвіска та підрізані крила, у яких встановлені великі колеса з шинами BFGoodrich.

Для кращого охолодження чотирициліндровий опозитний мотор виставлений на загальний огляд. Фірма Twisted підкреслила, що підняла потужність стандартного двигуна майже вдвічі – до 80 к.с. У підвісці встановлені посилені компоненти, включаючи амортизатори Öhlins.

Нарешті, компанія Twisted також пропонує різноманітне оздоблення та доопрацювання аскетичного салону класичної моделі. Кожне конкретне виконання інтер'єру обговорюється в індивідуальному порядку. Так само замовляється і весь Twisted TBug: саме тому у компанії не наводять ні можливий тираж, ні ціну.