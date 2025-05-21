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Класичний Volkswagen Beetle перетворили на спортивне багі: подробиці

Середа 21 травня 2025 13:32
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Класичний Volkswagen Beetle перетворили на спортивне багі: подробиці Фото: Volkswagen Beetle перетворили на спортивне багі
Автор: Константин Широкун

Компанія Twisted з Британії представила яскравий проект Twisted TBug – пляжне багі на базі Volkswagen Beetle.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Gear.

Цей локальний автомобільний жанр зародився на пляжах Каліфорнії у 1960-х роках. Проект Twisted TBug суворо слідує концепції Baja Bug. Стандартний кузов укоротили та встановили нові фари по центру, які тепер мають світлодіодну складову.

Класичний Volkswagen Beetle перетворили на спортивне багі: подробиці

Така конструкція передньої частини авто помітно збільшує кут в'їзду. На покращення геометричної прохідності також працюють перероблена підвіска та підрізані крила, у яких встановлені великі колеса з шинами BFGoodrich.

Класичний Volkswagen Beetle перетворили на спортивне багі: подробиці

Для кращого охолодження чотирициліндровий опозитний мотор виставлений на загальний огляд. Фірма Twisted підкреслила, що підняла потужність стандартного двигуна майже вдвічі – до 80 к.с. У підвісці встановлені посилені компоненти, включаючи амортизатори Öhlins.

Класичний Volkswagen Beetle перетворили на спортивне багі: подробиці

Нарешті, компанія Twisted також пропонує різноманітне оздоблення та доопрацювання аскетичного салону класичної моделі. Кожне конкретне виконання інтер'єру обговорюється в індивідуальному порядку. Так само замовляється і весь Twisted TBug: саме тому у компанії не наводять ні можливий тираж, ні ціну.

Класичний Volkswagen Beetle перетворили на спортивне багі: подробиці

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