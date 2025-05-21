ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Классический Volkswagen Beetle превратили в спортивное багги: подробности

Среда 21 мая 2025 13:32
UA EN RU
Классический Volkswagen Beetle превратили в спортивное багги: подробности Фото: Volkswagen Beetle превратили в спортивное багги
Автор: Константин Широкун

Компания Twisted из Британии представила яркий проект Twisted TBug - пляжное багги на базе Volkswagen Beetle.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Gear.

Этот локальный автомобильный жанр зародился на пляжах Калифорнии в 1960-х годах. Проект Twisted TBug строго следует концепции Baja Bug. Стандартный кузов укоротили и установили новые фары по центру, которые теперь имеют светодиодную составляющую.

Классический Volkswagen Beetle превратили в спортивное багги: подробности

Такая конструкция передней части авто заметно увеличивает угол въезда. На улучшение геометрической проходимости также работают переработанная подвеска и подрезанные крылья, в которых установлены большие колеса с шинами BFGoodrich.

Классический Volkswagen Beetle превратили в спортивное багги: подробности

Для лучшего охлаждения четырехцилиндровый оппозитный мотор выставлен на всеобщее обозрение. Фирма Twisted подчеркнула, что подняла мощность стандартного двигателя почти вдвое - до 80 л.с. В подвеске установлены усиленные компоненты, включая амортизаторы Öhlins.

Классический Volkswagen Beetle превратили в спортивное багги: подробности

Наконец, компания Twisted также предлагает разнообразную отделку и доработку аскетичного салона классической модели. Каждое конкретное исполнение интерьера обсуждается в индивидуальном порядке. Так же заказывается и весь Twisted TBug: именно поэтому в компании не приводят ни возможный тираж, ни цену.

Классический Volkswagen Beetle превратили в спортивное багги: подробности

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Volkswagen Автомобильный рынок
NEWS
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич