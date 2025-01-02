ua en ru
Чт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Класичний Ford Mustang перетворили на позашляховик

Четвер 02 січня 2025 13:44
UA EN RU
Класичний Ford Mustang перетворили на позашляховик Фото: класичний Ford Mustang перетворили на позашляховик (bringatrailer.com)
Автор: Константин Широкун

На онлайн-аукціоні Bring a Trailer з'явився незвичайний лот – модифікований Ford Mustang, який перетворили на позашляховик. Автомобіль, побудований на базі відкритого Mustang 1968 випуску, отримав ряд нестандартних доробок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bring a Trailer.

Кузов машини стилізований під заряджену версію Shelby GT500, а під капотом встановлений сучасний двигун Coyote V8, пов'язаний з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Салон автомобіля оброблений натуральною шкірою. Mustang також оснастили шинами Nitto Ridge Grappler та повнорозмірним запасним колесом на кришці багажника.

Класичний Ford Mustang перетворили на позашляховик

Незважаючи на позашляховий вигляд, можливості "Мустанга" на бездоріжжі обмежені через відсутність повного приводу. Хоча ззаду встановлено блокування диференціала, короткохідна підвіска не дозволить швидко їздити поганими дорогами. За даними опису лоту, на проект було витрачено близько 110 тисяч доларів.

Класичний Ford Mustang перетворили на позашляховик

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ford Автомобільний ринок
NEWS
Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі, - ГУР
Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі, - ГУР
DAILY
Корупція, вбивство і тендери: найгучніші кримінальні справи в Україні за рік
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Корупція, вбивство і тендери: найгучніші кримінальні справи в Україні за рік