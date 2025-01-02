Класичний Ford Mustang перетворили на позашляховик

На онлайн-аукціоні Bring a Trailer з'явився незвичайний лот – модифікований Ford Mustang, який перетворили на позашляховик. Автомобіль, побудований на базі відкритого Mustang 1968 випуску, отримав ряд нестандартних доробок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bring a Trailer .

Кузов машини стилізований під заряджену версію Shelby GT500, а під капотом встановлений сучасний двигун Coyote V8, пов'язаний з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Салон автомобіля оброблений натуральною шкірою. Mustang також оснастили шинами Nitto Ridge Grappler та повнорозмірним запасним колесом на кришці багажника.

Незважаючи на позашляховий вигляд, можливості "Мустанга" на бездоріжжі обмежені через відсутність повного приводу. Хоча ззаду встановлено блокування диференціала, короткохідна підвіска не дозволить швидко їздити поганими дорогами. За даними опису лоту, на проект було витрачено близько 110 тисяч доларів.