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Классический Ford Mustang превратили во внедорожник в классический Ford Mustang

Четверг 02 января 2025 13:44
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Классический Ford Mustang превратили во внедорожник в классический Ford Mustang Фото: классический Ford Mustang превратили во внедорожник (bringatrailer.com)
Автор: Константин Широкун

На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился необычный лот - модифицированный Ford Mustang, который превратили во внедорожник. Автомобиль, построенный на базе открытого Mustang 1968 года выпуска, получил ряд нестандартных доработок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bring a Trailer.

Кузов машины стилизован под заряженную версию Shelby GT500, а под капотом установлен современный двигатель Coyote V8, сопряженный с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Салон автомобиля отделан натуральной кожей. Mustang также оснастили шинами Nitto Ridge Grappler и полноразмерным запасным колесом на крышке багажника.

Классический Ford Mustang превратили во внедорожник в классический Ford Mustang

Несмотря на внедорожный вид, возможности "Мустанга" на бездорожье ограничены из-за отсутствия полного привода. Хотя сзади установлена блокировка дифференциала, короткоходная подвеска не позволит быстро ездить по плохим дорогам. По данным описания лота, на проект было потрачено около 110 тысяч долларов.

Классический Ford Mustang превратили во внедорожник в классический Ford Mustang

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