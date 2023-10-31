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Класична риторика Кремля, - Білий дім про звинувачення з РФ через погроми в Дагестані

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі назвав звинувачення з боку РФ на адресу інших через погроми в Дагестані "класичною риторикою Кремля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Це класична російська риторика, коли в вашій країні відбувається щось погане, і ви звинувачуєте когось іншого, звинувачуєте в цьому зовнішній вплив", - заявив Кірбі. 

Він додав, що жодна країна Західного світу не мала жодного відношення до цих подій. Представник Білого дому зазначив, що звинувачення з боку Росії це просто ненависть, фанатизм і залякування.

Погроми в Дагестані

Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

Представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що погроми нібито були наслідком "спланованої та здійсненої ззовні провокації", ключову роль якої відіграв "київський режим".

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