Класична риторика Кремля, - Білий дім про звинувачення з РФ через погроми в Дагестані

"Це класична російська риторика, коли в вашій країні відбувається щось погане, і ви звинувачуєте когось іншого, звинувачуєте в цьому зовнішній вплив", - заявив Кірбі.

Він додав, що жодна країна Західного світу не мала жодного відношення до цих подій. Представник Білого дому зазначив, що звинувачення з боку Росії це просто ненависть, фанатизм і залякування.

Погроми в Дагестані

Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

Представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що погроми нібито були наслідком "спланованої та здійсненої ззовні провокації", ключову роль якої відіграв "київський режим".

Держдеп США назвав такі звинувачення росіян на адресу України абсурдом.