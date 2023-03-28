На кладовищі "вагнерівців" з'явилися сотні нових могил за два місяці: супутникові знімки

У станиці Бакинська Краснодарського краю кладовище бійців ПВК "Вагнера" продовжує значно збільшуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста The New York Times Крістіана Тріберта у Twitter.
"На кладовищі "вагнерівців" у Бакинській вирито сотні нових могильних ям, свідчать супутникові знімки Maxar. Розширення чітко видно порівняно із зображенням двомісячної давності", - написав журналіст.
Варто зауважити, що ще минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що влада Краснодарського краю заборонила ховати "вагнерівців" у станиці Бакинська.
Нагадаємо, кілька місяців тому Тріберт також публікував супутникові знімки цвинтаря в Бакинській. Тоді кількість могил збільшилась у кілька разів за два місяці.
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