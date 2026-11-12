Кладовища під наглядом ФСБ: що приховує Кремль про загиблих на війні в Україні

У вересні суд у Ярославлі засудив чоловіка середнього віку до 14 років колонії. Він фотографував надгробки російських військових, які загинули на війні в Україні.

Кремль вперто мовчить про реальні втрати на полі бою. Тому незалежні журналісти й активісти за фото могил рахують загиблих самі. За даними видання, їхні цифри значно більші за ті, які Москва готова визнати.

"Все більше могил - це, ймовірно, те, що дуже турбує владу, адже це нагадує їй про провал путінської війни. Загинуло занадто багато людей", - заявив Ян Берендс із німецького Центру сучасної історії імені Лейбніца.

Останніми місяцями російська влада попереджає, що за фото військових могил можуть дати довічне ув'язнення. Кладовища патрулює Федеральна служба безпеки. З літа по всій Росії заарештували вже кілька десятків людей, зазначають журналісти.

Офіційне звинувачення в таких закритих процесах - державна зрада, а саме "співпраця з українськими спецслужбами".

Скільки росіян загинуло на війні

Незалежне видання "Медіазона" разом із російською службою BBC веде базу даних Russia 200. У ній зібрано імена майже 283 тисяч загиблих солдатів та подробиці обставин їхньої смерті.

"Медіазона" спирається на відкриті джерела - публікації в соцмережах і повідомлення місцевих медіа. Але ресурсів, щоб задокументувати кожного загиблого на фронті, у видання немає.

Інші організації називають значно більші цифри. За даними Міністерства закордонних справ Великої Британії та нідерландської розвідки, Росія втратила понад півмільйона солдатів. Президент України Володимир Зеленський у липні заявив, що у війні в Україні загинули вже 700 тисяч росіян.

Навіть найскромніші оцінки втрат Росії значно перевищують втрати СРСР в Афганістані. Та війна тривала майже десять років, починаючи з 1979 року. Як пишуть ЗМІ, Кремль і тоді намагався приховати справжню ціну війни.

"Не можна було ніяк позначити могилу так, щоб було зрозуміло: людина загинула на війні. Деяких родичів навіть змушували проводити похорон вночі, щоб не привертати уваги", - розповідає Джефф Джонс, професор історії Університету Північної Кароліни.

Родичам загиблих в Афганістані забороняли вказувати на надгробках місце загибелі. Пізніше їм дозволили писати "героїчно загинув під час виконання міжнародного обов'язку", але слова "загинув в Афганістані" так і залишилися під забороною.

Як Кремль приховує цифри втрат

У вересні 2022 року, через півроку після початку повномасштабного вторгнення, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про 5937 загиблих російських солдатів. Відтоді офіційних повідомлень про втрати практично не було.

Коли "спеціальна військова операція" (так в РФ офіційно називають війну проти України) перетворилася на затяжний конфлікт, Москва посилила приховування цифр. Вона перекривала кожен новий канал, яким користувалися ті, хто документував втрати.

У квітні 2024 року офіційний представник Кремля нагадав журналістам, що інформація про втрати є "державною таємницею". Повідомлення про них, за його словами, залишається "виключною прерогативою Міністерства оборони".

Пізніше того ж року Росстат, офіційний статистичний орган Росії, закрив доступ до даних про надмірну смертність у країні. Ці дані були у відкритому доступі з 1990-х років.