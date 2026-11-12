Кладбища под наблюдением ФСБ: что скрывает Кремль о погибших на войне в Украине

В сентябре суд в Ярославле приговорил мужчину среднего возраста к 14 годам колонии. Он фотографировал надгробия российских военных, погибших на войне в Украине.

Кремль упорно молчит о реальных потерях на поле боя. Потому независимые журналисты и активисты по фото могил считают погибших сами. По данным издания, их цифры значительно больше тех, которые Москва готова признать.

"Все больше могил - это, вероятно, то, что очень беспокоит власть, ведь это напоминает ей о провале путинской войны. Погибло слишком много людей", - заявил Ян Берендс из немецкого Центра современной истории имени Лейбница.

В последние месяцы российские власти предупреждают, что за фото военных могил могут дать пожизненное заключение. Кладбище патрулирует Федеральная служба безопасности. С лета по всей России арестовали уже несколько десятков человек, отмечают журналисты.

Официальное обвинение в таких закрытых процессах - государственная измена, а именно "сотрудничество с украинскими спецслужбами".

Сколько россиян погибло на войне

Независимое издание "Медиазона" вместе с российской службой BBC ведет базу данных Russia 200. В ней собраны имена почти 283 тысячи погибших солдат и подробности обстоятельств их смерти.

"Медиазона" опирается на открытые источники - публикации в соцсетях и сообщения местных медиа. Но ресурсов, чтобы документировать каждого погибшего на фронте, у издания нет.

Другие организации называют гораздо большие цифры. По данным Министерства иностранных дел Великобритании и нидерландской разведки, Россия потеряла более полумиллиона солдат. Президент Украины Владимир Зеленский в июле заявил, что в войне на Украине погибли уже 700 тысяч россиян.

Даже самые скромные оценки потерь России значительно превышают потери СССР в Афганистане. Эта война продолжалась почти десять лет, начиная с 1979 года. Как пишут СМИ, Кремль и тогда пытался скрыть истинную цену войны.

"Нельзя было никак обозначить могилу так, чтобы было понятно: человек погиб на войне. Некоторых родственников даже заставляли проводить похороны ночью, чтобы не привлекать внимания", - рассказывает Джефф Джонс, профессор истории Университета Северной Каролины.

Родственникам погибших в Афганистане запрещали указывать на надгробиях место гибели. Позже им разрешили писать "героически погибший во время исполнения международного долга", но слова "погиб в Афганистане" так и остались под запретом.

Как Кремль скрывает цифры потерь

В сентябре 2022 года, через полгода после начала полномасштабного вторжения, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 5937 погибших росскийских солдатах. С тех пор официальных сообщений о потерях практически не было.

Когда "специальная военная операция" (так в РФ официально называют войну против Украины) превратилась в затяжной конфликт, Москва усилила сокрытие цифр. Она перекрывала каждый новый канал, которым пользовались документирующие потери.

В апреле 2024 года официальный представитель Кремля напомнил журналистам, что информация о потерях является "государственной тайной". Уведомление о них, по его словам, остается "исключительной прерогативой Министерства обороны".

Позже в том же году Росстат, официальный статистический орган России, закрыл доступ к данным о чрезмерной смертности в стране. Эти данные были открыты с 1990-х годов.