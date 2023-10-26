У "Київстарі" заявили про смс-атаку українців із закликом здати ЗСУ

Як розповіли у компанії, було виявлено SMS-розсилку з закликами до державної зради.

"Розсилка повідомлень здійснювалась через інтернет, її джерело знаходиться за кордоном. Про дії зловмисників повідомлено СБУ та Кіберполіцію України", - сказано у повідомленні.

Що робити, якщо отримали СМС від ворога

РБК-Україна запитало у Кіберполіції, що робити українцям у таких випадках.

Так, головний інспектор відділу комунікації Департаменту кіберполіції Артем Олещенко радить повідомити кіберполіції про джерело спам-розсилок при підозрі на вчинення злочину за допомогою форми зворотного зв’язку.

У разі отримання повідомлень з невідомих джерел радять не переходити за наявними у них посиланнями - за ними може ховатися фішинговий ресурс. Також, ніколи не вводьте персональні дані та іншу конфіденційну інформацію на підозрілих сайтах.

Російські фейки та ІПСО

Зазначимо, що країна-агресор постійно атакує Україну фейками та розповсюджує дезінформацію в мережі. Таким чином вона намагається дестабілізувати ситуацію в країні.

До того ж, Росія намагається завербувати українців, щоб вони повідомляли окупантам про наших військових, місця їхньої дислокації, техніки тощо.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що російські пропагандисти за допомогою штучного інтелекту створюють десятки різних фейкових телевізійних сюжетів про нібито відключення світла в Україні. Вони поширюють їх у соцмережах нібито від українських телеканалів.

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