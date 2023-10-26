В "Киевстаре" заявили о смс-атаке украинцев с призывом сдать ВСУ

Как рассказали в компании, была обнаружена SMS-рассылка с призывами к государственной измене.

"Рассылка сообщений осуществлялась через интернет, ее источник находится за границей. О действиях злоумышленников уведомлены СБУ и Киберполиция Украины", - говорится в сообщении.

Что делать, если получили СМС от врага

РБК-Украина спросила у Киберполиции, что делать украинцам в таких случаях.

Так, главный инспектор отдела коммуникации Департамента киберполиции Артем Олещенко советует сообщить киберполиции об источнике спам-рассылок при подозрении на совершение преступления посредством формы обратной связи.

В случае получения сообщений из неизвестных источников советуют не переходить по имеющимся у них ссылкам – за ними может скрываться фишинговый ресурс. Также никогда не вводите персональные данные и другую конфиденциальную информацию на подозрительных сайтах.

Российские фейки и ИПСО

Отметим, что страна-агрессор постоянно атакует Украину фейками и распространяет дезинформацию в сети. Таким образом, она пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

К тому же Россия пытается завербовать украинцев, чтобы они сообщали оккупантам о наших военных, местах их дислокации, технике и т.д.

В частности, недавно стало известно, что российские пропагандисты с помощью искусственного интеллекта создают десятки различных фейковых телевизионных сюжетов о якобы отключении света в Украине. Они распространяют их в соцсетях, якобы, от украинских телеканалов.

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