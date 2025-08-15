"Київстар" вийшов на біржу Nasdaq в США. Що це дає компанії та економіці України?

Перше розміщення на фондовій біржі в США

Компанія Kyivstar Group Ltd., яка представляє мобільного оператора "Київстар" з 23 млн абонентів, 15 серпня оголосила про завершення процесу виходу на фондовий ринок США, а саме розміщення її акцій на американській фондовій Nasdaq.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, акції Київстару торгуються на Nasdaq під тікером KYIV, відкриваючи глобальним інвесторам прямий доступ до інвестування в український бізнес", - сказали в компанії.

29 серпня у Нью-Йорку відбудеться Nasdaq Opening Bell – урочиста церемонія відкриття біржових торгів, на яку запрошуються акціонери, представники біржі, інші відомі люди. Ця подія має важливе іміджеве значення для емітента акцій.

Президент "Київстар" Олександр Комаров заявив, що вихід акцій компанії на публічний ринок "це визначна подія не лише для компанії, але й для всієї української бізнес-спільноти".

Розміщення акції "Київстару" на фондовій біржі США – це перший випадок для українського бізнесу. "Це перший раз, коли українська компанія буде представлена на американському фондовому ринку", - прокоментував РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Він додав, що вихід "Київстару" не можна назвати первинним розміщенням (англ. IPO – initial public offering), оскільки для розміщення своїх акцій, раніше ця компанія об’єдналася із американською компанією Cohen Circle Acquisition Corp., акції якої вже торгуються на біржі Nasdaq.

Яке це має значення для компанії?

Лістинг на Nasdaq посилює міжнародну впізнаваність компанії "Київстар" та підкреслює стійкість українського бізнесу, зазначив емітент цінних паперів.

Фото: Вихід на фондову біржу США відкриває доступ до ринку капіталу цієї країни (Getty Images)

"Київстар" та її акціонер – компанія VEON – переслідують декілька цілей, в першу чергу, це доступ до дешевих грошей на американському фондовому ринку. По-друге, новий капітал дозволить компанії недорого купувати активи в Україні", - пояснив РБК-Україна експерт на ринку телекомунікацій та мобільного зв’язку Олександр Глущенко.

Присутність на фондовій біржі – це постійний доступ до грошей інвесторів, адже за потреби компанія-емітент може додатково випустити акції, тобто отримати капітал для реалізації нових проектів.

Останнім часом компанія "Київстар" взяла курс на перетворення із мобільного оператора на технологічну компанію, яка створює цифрову екосистему навколо телеком-бізнесу. Наприклад, компанія придбала сервіс онайн-таксі Uklon та сервіс бронювання ліків Tabletki.ua, почала впроваджувати технологію Direct to Cell (зв'язок мобільного телефону напряму із супутниками зв’язку).

«Маючи базу абонентів у розмірі більше 20 млн людей, компанія займається додатковою монетизацією цього активу через надання додаткових сервісів та послуг», - додав Глущенко.

Інвестори будуть аналізувати кроки компанії на шляху її перетворення із мобільного оператора в технологічну компанію, що може підвищити вартість її акцій на біржа. "В ІТ-компанію швидше інвестують, ніж в чистий телеком-бізнес", - пояснив Глущенко.

Що це значить для української економіки?

Вихід української компанії у часи повномасштабної війни на фондовий ринок США – це важливий крок для підвищення довіри до всього українського бізнесу на західних ринках капіталу.

"Це є маяком віри в Україну, бо з точки зору інвестора це трохи ризиковий актив. Для країни це вигідно тим, що в умовах війни компанія все-таки виходить на біржу, компанія розвивається, має угоди із іноземними партнерами", - сказав Олександр Глущенко.