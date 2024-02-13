Київстар та "Повернись живим" зібрали 180 млн гривень для розмінування України
У межах проекту "Нам тут жити" Київстар та "Повернись живим" акумулювали 180 млн гривень. Мета збору, який тривав з травня 2023 року, забезпечення транспортом та обладнанням для розмінування 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Нам тут жити" - спільна благодійна ініціатива Київстар та фонду "Повернись живим" за партнерської підтримки групи 1+1 media.
Як зазначають в компанії, фандрейзинг об'єднав українців та іноземних партнерів, абонентів та співробітників мобільного оператора Київстар, представників бізнесу та культури.
"Київстар продовжує системно підтримувати захисників разом з нашим надійним партнером - фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим". Я щиро дякую кожному, хто підтримав ініціативу "Нам тут жити". Об’єднавшись ми навіть перевищили амбітну мету в 175 млн грн та зібрали 180 млн грн, які допоможуть саперам робити наші землі більш безпечними для життя", - зазначив генеральний директор Київстар Олександр Комаров.
За час проекту Київстар перерахував на збір понад 61 мільйонів грн, з них:
- 31,5 млн - прямий благодійний внесок Київстар;
- понад 29,7 млн грн - перераховано завдяки підключенням Суперсили "Допомога ЗСУ" у передплаті тарифів.
- майже 700 тисяч грн завдяки внескам від співробітників мобільного оператора.
Збір коштів було завершено під час благодійного аукціону B2U: Business to Ukraine за участю представників української й міжнародної бізнес спільноти. Завдяки розіграшу унікальних лотів від українських митців та фонду "Повернись живим" на розмінування українських територій було зібрано ще 1,5 млн грн.
"Інженерно-саперні підрозділи Сил підтримки ЗСУ розміновують звільнені території Харківщини і Херсонщини, Миколаївщини і Київщини. Крім того, вони виконують надважливі завдання на фронті. Ми почали передавати їм прохідні надійні авто і базове найнеобхідніше обладнання за проєктом "Нам тут жити" влітку торік. Це вже суттєво підсилило саперів і врятувало не одне життя", - говорить директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.
106 саперних груп вже укомплектовані необхідним майном, останні видачі спорядження ще тривають.
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