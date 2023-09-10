Київську область атакують дрони, працює ППО

У повітряному просторі Київської області зафіксували безпілотні літальні апарати. В регіоні оголошена повітряна тривога. По ворожих цілях працюють сили ППО.

В Київській обласній військовій адміністрації закликають мешканців перебувати в укриттях під час тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в КОВА.

Атака РФ по Україні 8 вересня

В ніч на 8 вересня росіяни запустили по Одеській області 20 дронів-камікадзе Shahed 131/136. ППО знищила 16 з них.

Також окупанти вдарили ракетами по Сумах, зруйнувавши будинок в приватному секторі, та атакували Запоріжжя.