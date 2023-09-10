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Київську область атакують дрони, працює ППО

Фото: Київську область вночі 10 вересня атакують дрони, працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація атакувала Київську область дронами сьогодні вночі, 10 вересня. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.

У повітряному просторі Київської області зафіксували безпілотні літальні апарати. В регіоні оголошена повітряна тривога. По ворожих цілях працюють сили ППО.

В Київській обласній військовій адміністрації закликають мешканців перебувати в укриттях під час тривоги. 

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в КОВА.

Атака РФ по Україні 8 вересня

В ніч на 8 вересня росіяни запустили по Одеській області 20 дронів-камікадзе Shahed 131/136. ППО знищила 16 з них.

Також окупанти вдарили ракетами по Сумах, зруйнувавши будинок в приватному секторі, та атакували Запоріжжя.

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Київська областьатака дронівПВО