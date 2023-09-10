Киевскую область атакуют дроны, работает ПВО

В воздушном пространстве Киевской области зафиксировали беспилотные летательные аппараты. В регионе объявлена воздушная тревога. По враждебным целям работают силы ПВО.

В Киевской областной военной администрации призывают жителей находиться в укрытиях во время тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в КОВА.

Атака РФ по Украине 8 сентября

В ночь на 8 сентября россияне запустили по Одесской области 20 дронов-камикадзе Shahed 131/136. ПВО уничтожило 16 из них.

Также оккупанты ударили ракетами по Сумам, разрушив здание в частном секторе, и атаковали Запорожье.