Київську область атакують безпілотники, працює ППО

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 2 серпня, атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили Протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
У Київській області зафіксували рух ворожих дронів. На території регіону працює ППО.
Мешканців закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Повітряні тривоги 1 серпня
Протягом дня по всій території України чотири рази оголошували повітряну тривогу. Причиною, за даними Повітряних сил ЗСУ, була ракетна небезпека.
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