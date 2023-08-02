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Київську область атакують безпілотники, працює ППО

Фото: Київську область атакують дрони, працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 2 серпня, атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

У Київській області зафіксували рух ворожих дронів. На території регіону працює ППО.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Повітряні тривоги 1 серпня

Протягом дня по всій території України чотири рази оголошували повітряну тривогу. Причиною, за даними Повітряних сил ЗСУ, була ракетна небезпека.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Київська областьатака дронівПВО