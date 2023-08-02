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Киевскую область атакуют беспилотники, работает ПВО

Фото: Киевскую область атакуют дроны, работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 2 августа, атаковала Киевскую область с помощью беспилотников. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

В Киевской области зафиксировали движение вражеских дронов. На территории региона работает ПВО.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Воздушные тревоги 1 августа

В течение дня по всей территории Украины четырежды объявляли воздушную тревогу. Причиной, по данным воздушных сил ВСУ, была ракетная опасность.

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Киевская областьатака дроновПВО