Киевскую область атакуют беспилотники, работает ПВО

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 2 августа, атаковала Киевскую область с помощью беспилотников. Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
В Киевской области зафиксировали движение вражеских дронов. На территории региона работает ПВО.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Воздушные тревоги 1 августа
В течение дня по всей территории Украины четырежды объявляли воздушную тревогу. Причиной, по данным воздушных сил ВСУ, была ракетная опасность.
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