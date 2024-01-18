У "Київському метрополітені" зробили заяву про ціни на проїзд: який тариф пропонують

За його словами, питання тарифу - це не компетенція Київського метрополітену. "Ми не підвищуємо тарифу, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу", - повідомив він.

Він нагадав, що тариф востаннє зростав у 2018 році і з того часу зросли витрати. Якщо витрати на електроенергію складали 466 млн гривень на рік, то у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд гривень.

"Тому обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 гривень", - сказав Брагінський.