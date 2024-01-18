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У "Київському метрополітені" зробили заяву про ціни на проїзд: який тариф пропонують

Фото: обґрунтований тариф на проїзд в метро Києва становить 30 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вартість поїздки в київському метро на рівні 8 гривень не змінювалася з 2018 року. Зараз "обґрунтований тариф" становить більше 30 гривень.

Про це заявив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його інтерв’ю виданню LB.ua.

За його словами, питання тарифу - це не компетенція Київського метрополітену. "Ми не підвищуємо тарифу, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу", - повідомив він.

Він нагадав, що тариф востаннє зростав у 2018 році і з того часу зросли витрати. Якщо витрати на електроенергію складали 466 млн гривень на рік, то у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд гривень.

"Тому обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 гривень", - сказав Брагінський.

 

Раніше начальник КП "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що не планують найближчим часом закривати станції метро після того, як у 2023 році закрили рух між станціями Деміївська та Теремки.

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