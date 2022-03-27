В киевском метро задержали мужчину с гранатой и боеприпасами

Столичные правоохранители задержали на станции метрополитена мужчину с гранатой и боеприпасами. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева .

Уроженец Житомирщины 1997 года рождения пытался пройти в метро. Правоохранители на станции проверили мужчину и обнаружили у него запрещенные предметы. В частности, гранату Ф1, запал к ней и 76 патронов к автомату.

На станцию метрополитена прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая задокументировала происшествие и задержала нарушителя.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УКУ. Задержанному грозит до семи лет тюремного заключения.