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В киевском метро задержали мужчину с гранатой и боеприпасами

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 10:17
В киевском метро задержали мужчину с гранатой и боеприпасами Фото: в место Киева задержали мужчину с боеприпасами (фото facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталья Юрченко

Столичные правоохранители задержали на станции метрополитена мужчину с гранатой и боеприпасами. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Уроженец Житомирщины 1997 года рождения пытался пройти в метро. Правоохранители на станции проверили мужчину и обнаружили у него запрещенные предметы. В частности, гранату Ф1, запал к ней и 76 патронов к автомату.

На станцию метрополитена прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая задокументировала происшествие и задержала нарушителя.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УКУ. Задержанному грозит до семи лет тюремного заключения.

В киевском метро задержали мужчину с гранатой и боеприпасами

Напомним, во Львове полицейские задержали злоумышленников, которые присылали оккупантам данные о ВСУ и обстрелы.

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