У Київській та Львівській областях, а також у Львові працює ППО

У Київській та Львівській областях, а також у Львові під час повітряної тривоги працювали сили Протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію, Львівську обласну військову адміністрацію і мера Львова Садового.
Київщину росіяни атакують ракетами, Львів і область - ударними БПЛА.
Перед цим Повітряні Сили повідомляли про пуски балістичних ракет. Їх фіксували у Чернігівській, Київській, Житомирській областях.
У ніч проти 4 вересня Росія знову атакує Україну кількома групами ударних дронів. Вибухи чули у Сумах. У Київській області, за інформацією КОВА, працювали сили Протиповітряної оборони. Вибух також чули у Києві.
Вранці 3 вересня росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві. Частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку, лікарню і кілька будинків. За останніми даними ДСНС, 50 людей загинуло, 271 людина постраждала.
В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Всі деталі про трагедію в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.
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