У Київській ОВА попередили про можливість повторних ударів росіян

Росіяни можуть повторно вдарити по території України за допомогою дронів і ракет після першої хвилі атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.
Він зазначив, що повітряна тривога по всій країні продовжується після чергових обстрілів росіян.
"Є загроза повторного ракетного обстрілу і ударів дронами. Знаходьтеся в безпечних місцях", - підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, російські окупанти в черговий раз завдали масованого удару ракетами по Україні.
Зокрема, внаслідок ворожої атаки у Києві пошкоджено готель, а також щонайменше одна людина загинула.
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