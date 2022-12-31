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У Київській ОВА попередили про можливість повторних ударів росіян

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Київ, Субота 31 грудня 2022 15:12
У Київській ОВА попередили про можливість повторних ударів росіян Ілюстративне фото: українців попередили про можливість повторних ударів росіян (5 ua)
Автор: Іван Носальський

Росіяни можуть повторно вдарити по території України за допомогою дронів і ракет після першої хвилі атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.

Він зазначив, що повітряна тривога по всій країні продовжується після чергових обстрілів росіян.

"Є загроза повторного ракетного обстрілу і ударів дронами. Знаходьтеся в безпечних місцях", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, російські окупанти в черговий раз завдали масованого удару ракетами по Україні.

Зокрема, внаслідок ворожої атаки у Києві пошкоджено готель, а також щонайменше одна людина загинула.

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