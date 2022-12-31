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В Киевской ОВА предупредили о возможности повторных ударов россиян

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 15:12
В Киевской ОВА предупредили о возможности повторных ударов россиян Иллюстративное фото: украинцев предупредили о возможности повторных ударов россиян (5 ua)
Автор: Иван Носальский

Россияне могут повторно ударить по территории Украины при помощи дронов и ракет после первой волны атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

Он отметил, что воздушная тревога по всей стране продолжается после очередных обстрелов россиян.

"Есть угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами. Находитесь в безопасных местах", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня, 31 декабря, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар ракетами по Украине.

В частности, в результате вражеской атаки в Киеве поврежден отель, а также по меньшей мере один человек погиб.

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