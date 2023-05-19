В Київській облраді та обласному онкоцентрі пояснили закупку "дорогого" обладнання для онкохворих

Інформація про нібито завищення ціни при закупівлі системи однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ) для Київського обласного онкологічного центру не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора комунального підприємства "База спеціального медицинського постачання" Володимира Тимофійчука у Facebook .

За його словами, закупівлю перевіряла Державна аудиторська служба України, яка здійснює моніторинг процедур закупівель як державний орган контрою, і спеціалісти жодних порушень не виявили.

"Вбачаю, що ціллю таких публікацій є підрив довіри до субʼєктів публічних закупівель та, що, мабуть, є головним - бажання зірвати закупівлю життєво важливого медичного обладнання для пацієнтів Київщини", - наголосив Тимофійчук.

Як відомо, комплект обладнання обійшовся бюджету у 44,5 млн грн або близько 1,2 млн дол, у той час, як у 2021 році купівля системи AnyScan S для Одеського обласного онкоцентру обійшлася у 859 тисяч доларів.

Як пояснив у Facebook Київський онкологічний центр, комплект обладнання вийшов дорожче через інший курс євро, (який у 2021 році складав 32 гривні, а зараз 42), а головне – інша комплектність обладнання.

Так, система однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ) виробляється в Європі і поставляється комплектом, який кожного разу виготовляється на конкретний запит медичного закладу. Також до комплекту входять комплектуючі та додаткове обладнання.

ОФЕКТ для Київщини містить повний комплект лабораторного обладнання, у тому числі захисну шафу та засоби для безпечного введення радіофармпрепаратів, що використовуються для медичного обстеження онкохворих. Наявне також дозиметричне обладнання для вимірювання безпечної дози випромінювання для хворих та обслуговуючого медичного персоналу під час та після введення радіофармпрепаратів.

Таке додаткове лабораторне обладнання суттєво відрізняється від того, що було придбано в 2021 році Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка та іншими закладами охорони здоров’я.

Подібна комплектація передбачає весь спектр для діагностики та надання медичної допомоги хворим з онкологічними захворюваннями, а отже й суттєво відрізняється за ціною. Остання була нижчою на аукціоні, інший продавець пропонував цю ж систему на півмільйона гривень дорожче.

Загалом, як підкреслили у Київському обласному онкологічному центрі, використання цієї системи дозволяє точно оцінювати стан захворюваності пацієнта, а отже й призначати йому найбільш ефективне саме на зараз лікування.