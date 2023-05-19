В Киевском облсовете и областном онкоцентре объяснили закупку "дорогого" оборудования для онкобольных

Информация о якобы завышении цены при закупке системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) для Киевского областного онкологического центра не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора коммунального предприятия "База специальной медицинской поставки" Владимира Тимофейчука в Facebook .

По его словам, закупку проверяла Государственная аудиторская служба Украины, осуществляющая мониторинг процедур закупок как государственный орган контрой, и специалисты никаких нарушений не выявили.

"Видю, что целью таких публикаций является подрыв доверия к субъектам публичных закупок и, пожалуй, главным - желание сорвать закупку жизненно важного медицинского оборудования для пациентов Киевщины", - подчеркнул Тимофейчук.

Как известно, комплект оборудования обошелся бюджету в 44,5 млн грн или около 1,2 млн долл., в то время как в 2021 году покупка системы AnyScan S для Одесского областного онкоцентра обошлась в 859 тысяч долларов.

Как пояснил в Facebook Киевский онкологический центр, комплект оборудования вышел дороже из-за другого курса евро, который в 2021 году составлял 32 гривны, а сейчас 42, а главное – другая комплектность оборудования.

Так, система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) производится в Европе и поставляется комплектом, который каждый раз производится по конкретному запросу медицинского учреждения. В комплект также входят комплектующие и дополнительное оборудование.

ОФЭКТ Киевской области содержит полный комплект лабораторного оборудования, в том числе защитный шкаф и средства для безопасного введения радиофармпрепаратов, используемых для медицинского обследования онкобольных. Имеется дозиметрическое оборудование для измерения безопасной дозы излучения для больных и обслуживающего медицинского персонала во время и после введения радиофармпрепаратов.

Такое дополнительное лабораторное оборудование существенно отличается от приобретенного в 2021 году Институтом эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко и другими учреждениями здравоохранения.

Подобная комплектация предусматривает весь спектр для диагностики и оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, а значит, и существенно отличается по цене. Последняя была ниже на аукционе, другой продавец предлагал эту же систему на полмиллиона гривен подороже.

В целом, как подчеркнули в Киевском областном онкологическом центре, использование этой системы позволяет точно оценивать состояние заболеваемости пациента, а следовательно и назначать ему наиболее эффективно именно сейчас лечение.