У Київській області зросла кількість постраждалих: серед них двоє рятувальників

Надзвичайники розповіли, що через російський обстріл житлових та промислових секторів виникли пожежі та руйнації, одна людина загинула, і ще 8 поранені.

"Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС уточнили, що в місті Біла Церква виникла пожежа в 2-поверховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня.

Тут надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів. Ліквідація пожежі на момент публікації триває, площа становить 1500 квадратних метрів.

"Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - резюмували у ДСНС.