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У Київській області знову збивають російські безпілотники

Вівторок 24 грудня 2024 05:42
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У Київській області знову збивають російські безпілотники Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області вдруге за ніч 24 грудня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Як і минулого разу, це пов'язано з ворожою атакою із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Про відбиття бійцями ЗСУ ворожої повітряної атаки в адміністрації заявили о 05.36.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО". - йдеться в оголошенні КОВА.

Місцевих мешканців просять дотримуватися вимог щодо інформ-тиші, та перебувати в укриттях до завершення тривоги.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в КОВА.

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, російські загарбники під час чергової повітряної атаки ще з вечора напередодні запустили у бік України кілька груп дронів-камікадзе.

Повітряна тривога вночі 24 грудня була також оголошена й у Київській області. Крім того, близько 03.40 сирена залунала й у столиці.

Фіксувався рух БпЛА противника у бік Києва з північної сторони. Стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вибухи було чути також у Києві.

Вже в 04:36 у столиці був відбій повітряної тривоги, а за хвилину після цього - також в області.

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Київська область ППО Атака дронів
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