У Київській області зменшать вуличне освітлення і просять бізнес "прикрутити" світло

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після поновлення російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит електроенергії.

У вівторок, 21 травня, в Україні цілу добу діятимуть графіки відключення світла. Це стосується як населення, так і промислових споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.